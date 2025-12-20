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«Вашингтон» вызвал Мирошниченко из АХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Вашингтон» вызвал российского нападающего Ивана Мирошниченко из АХЛ.

В этом сезоне Мирошниченко набрал 4 (1+3) очка в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Также «Кэпиталз» отправили другого российского форварда Богдана Тринеева в «Херши Бэрс». 23-летний россиянин сыграл в двух матчах: против «Торонто» (18 декабря) и «Виннипега» (13 декабря).

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Богдан Тринеев
Иван Мирошниченко
АХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 4 3 1 6
2 Питтсбург 3 2 1 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 1 1 2
8 Филадельфия 4 0 4 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 2 2 0 4
2 Тампа-Бэй 3 2 1 4
3 Флорида 3 1 2 4
4 Бостон 4 2 2 4
5 Монреаль 2 1 1 3
6 Баффало 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 3 2 1 5
2 Колорадо 2 2 0 4
3 Миннесота 2 2 0 4
4 Юта 3 2 1 4
5 Сент-Луис 2 1 1 2
6 Нэшвилл 2 1 1 2
7 Даллас 3 1 2 2
8 Чикаго 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
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7.10 02:00 Торонто – Нэшвилл - : -
7.10 02:00 Нью-Джерси – Юта - : -
7.10 02:00 Рейнджерс – Айлендерс - : -
7.10 02:00 Монреаль – Каролина - : -
7.10 02:00 Детройт – Оттава - : -
7.10 03:00 Чикаго – Сент-Луис - : -
7.10 03:00 Баффало – Миннесота - : -
7.10 04:40 Сиэтл – Вегас - : -
7.10 05:30 Лос-Анджелес – Флорида - : -
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