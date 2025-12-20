«Вашингтон» вызвал Мирошниченко из АХЛ

«Вашингтон» вызвал российского нападающего Ивана Мирошниченко из АХЛ.

В этом сезоне Мирошниченко набрал 4 (1+3) очка в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Также «Кэпиталз» отправили другого российского форварда Богдана Тринеева в «Херши Бэрс». 23-летний россиянин сыграл в двух матчах: против «Торонто» (18 декабря) и «Виннипега» (13 декабря).