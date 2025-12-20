«Вашингтон» вызвал Мирошниченко из АХЛ
«Вашингтон» вызвал российского нападающего Ивана Мирошниченко из АХЛ.
В этом сезоне Мирошниченко набрал 4 (1+3) очка в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Также «Кэпиталз» отправили другого российского форварда Богдана Тринеева в «Херши Бэрс». 23-летний россиянин сыграл в двух матчах: против «Торонто» (18 декабря) и «Виннипега» (13 декабря).
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|4
|3
|1
|6
|2
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|4
|0
|4
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|2
|2
|0
|4
|2
|Тампа-Бэй
|3
|2
|1
|4
|3
|Флорида
|3
|1
|2
|4
|4
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|3
|2
|1
|5
|2
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|3
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|4
|Юта
|3
|2
|1
|4
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|3
|Сиэтл
|3
|2
|1
|4
|4
|Вегас
|3
|2
|1
|4
|5
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
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12.10
|7.10
|02:00
|Торонто – Нэшвилл
|- : -
|7.10
|02:00
|Нью-Джерси – Юта
|- : -
|7.10
|02:00
|Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|7.10
|02:00
|Монреаль – Каролина
|- : -
|7.10
|02:00
|Детройт – Оттава
|- : -
|7.10
|03:00
|Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|7.10
|03:00
|Баффало – Миннесота
|- : -
|7.10
|04:40
|Сиэтл – Вегас
|- : -
|7.10
|05:30
|Лос-Анджелес – Флорида
|- : -
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