«Вашингтон» вызвал из АХЛ российского нападающего Мирошниченко

«Вашингтон» вызвал из фарм-клуба российского нападающего Ивана Мирошниченко, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний россиянин заменит в составе форварда Джастина Сурдифа, который был помещен в список травмированных игроков.

В этом сезоне Мирошниченко сыграл в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ, но не отметился результативными действиями. В АХЛ он набрал 16 (6+10) очков в 20 матчах за «Херши Беарз».