«Вашингтон» вызвал 19-летнего форварда Мирошниченко из АХЛ

«Вашингтон» вызвал нападающего Ивана Мирошниченко из фарм-клуба «Кэпиталз» — «Херши Беарс». Также из АХЛ вызван 21-летний канадский форвард Хендрикс Лапьер.

В этом сезоне 19-летний россиянин провел за клуб АХЛ 27 матчей и набрал 15 (8+7) очков.

Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2022 под общим 20-м номером.