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«Вашингтон» выйдет на разминку с «Рейнджерс» в зеленой форме, которую продаст на аукционе

19:29
Зеленая форма &amp;quot;Вашингтона&amp;quot;. Фото ХК &quot;Вашингтон&quot;
Зеленая форма &amp;quot;Вашингтона&amp;quot;. Фото ХК &quot;Вашингтон&quot;
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Игроки «Вашингтона» выйдут на разминку в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» в зеленой форме. Впоследствии уникальные свитера будут проданы на аукционе.

Полученные за них средства передадут фонду Leveling the Playing Field (LPF), который помогает детям с ограниченными возможностями заниматься спортом.

Помимо свитеров с автографами, на аукционе выставят зеленые клюшки и зеленые шайбы.

17 марта католики отмечают День святого Патрика, который традиционно ассоциируется с зеленым цветом.

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