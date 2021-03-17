«Вашингтон» выйдет на разминку с «Рейнджерс» в зеленой форме, которую продаст на аукционе

Игроки «Вашингтона» выйдут на разминку в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» в зеленой форме. Впоследствии уникальные свитера будут проданы на аукционе.

Полученные за них средства передадут фонду Leveling the Playing Field (LPF), который помогает детям с ограниченными возможностями заниматься спортом.

Помимо свитеров с автографами, на аукционе выставят зеленые клюшки и зеленые шайбы.

17 марта католики отмечают День святого Патрика, который традиционно ассоциируется с зеленым цветом.