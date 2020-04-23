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«Вашингтон» выставил на благотворительный аукцион клюшки с автографами Овечкина, Кузнецова и других игроков

23 апреля 2020, 23:32
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«Вашингтон» выставил на аукцион хоккейные предметы игроков с автографами, сообщается на официальном сайте клуба.

Все средства пойдут для поддержки врачей и медицинского персонала в борьбе с пандемией коронавируса.

На аукцион выставлены подписанные клюшки форвардов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, а также Джона Карлсона, Никласа Бекстрема, Ти Джея Оши и других.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 698 861 человек. Зафиксировано 188 884 летальных исхода от инфекции, вылечились 740 366 человек. В США зафиксировано 875 968 заболевших, 49 678 умерших и 85 010 выздоровевших.

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