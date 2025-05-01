«Вашингтон» вышел во второй раунд плей-офф НХЛ впервые с чемпионства 2018 года

«Вашингтон» в первом раунде плей-офф НХЛ победил «Монреаль» со счетом 4-1.

Для «Кэпиталз» это первый проход во второй раунд с 2018 года, когда команда стала обладателем Кубка Стэнли. За этот период «Вашингтон» пять раз завершал выступление в первом раунде, а в сезоне-2022/23 не вышел в плей-офф.

Во втором раунде «Вашингтон» встретится с «Каролиной», которая в первом раунде победила «Нью-Джерси» (4-1).