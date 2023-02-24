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Сегодня, 03:18

«Вашингтон» вышел на лед против «Анахайма» в шлемах со словами в память об отце Овечкина

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Хоккеисты «Вашингтона» играют против «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ в шлемах с наклейками в память об отце капитана Александра Овечкина.

На каждый шлем наклеен стикер «PAPA OVI». Таким образом клуб поддержал 37-летнего россиянина, отец которого умер в возрасте 71 года.

14 февраля Овечкин покинул США и отправился в Москву по семейным причинам. Без него «Вашингтон» проиграл все четыре матча.

Александр Овечкин. Овечкин 24 февраля впервые сыграет после возвращения из России

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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