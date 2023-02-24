«Вашингтон» вышел на лед против «Анахайма» в шлемах со словами в память об отце Овечкина

Хоккеисты «Вашингтона» играют против «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ в шлемах с наклейками в память об отце капитана Александра Овечкина.

На каждый шлем наклеен стикер «PAPA OVI». Таким образом клуб поддержал 37-летнего россиянина, отец которого умер в возрасте 71 года.

In remembrance of Papa Ovi pic.twitter.com/xYfVw6LQF3 — Washington Capitals (@Capitals) February 23, 2023

14 февраля Овечкин покинул США и отправился в Москву по семейным причинам. Без него «Вашингтон» проиграл все четыре матча.