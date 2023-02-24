«Вашингтон» вышел на лед против «Анахайма» в шлемах со словами в память об отце Овечкина
Хоккеисты «Вашингтона» играют против «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ в шлемах с наклейками в память об отце капитана Александра Овечкина.
На каждый шлем наклеен стикер «PAPA OVI». Таким образом клуб поддержал 37-летнего россиянина, отец которого умер в возрасте 71 года.
14 февраля Овечкин покинул США и отправился в Москву по семейным причинам. Без него «Вашингтон» проиграл все четыре матча.
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