«Вашингтон» выпустил видео в честь дебюта Овечкина 20 лет назад

Пресс-служба «Вашингтона» опубликовала видео в честь 20-летия с момента дебюта нападающего Александра Овечкина в команде.

5 октября 2005 года Овечкин впервые сыграл за «Вашингтон» против «Коламбуса» в регулярном чемпионате НХЛ и оформил дубль.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, он установил рекорд в апреле 2025 года. Предыдущее достижение (894 шайбы) принадлежало Уэйну Гретцки. Сейчас у Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах лиги.