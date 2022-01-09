«Вашингтон» выложил видео настроя Овечкина на игру: вы можете кричать так же?

«Вашингтон» показал, как нападающий и капитан команды Александр Овечкин настраивался на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:3 ОТ).

Россиянин собрал игроков в подтрибунном помещении и начал громко и протяжно кричать.

i'm alex and i can sing hii???iii???iiigh like this pic.twitter.com/oKt1o88aPl — Washington Capitals (@Capitals) January 9, 2022

В игре с «Миннесотой» Овечкин сделал результативную передачу. Форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ с 51 (24+27) очком. Россиянин уступает лишь форвардам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду, у обоих по 53 очка.