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«Вашингтон» выложил видео настроя Овечкина на игру: вы можете кричать так же?

«Вашингтон» выложил видео настроя Овечкина на игру с «Миннесотой»
12:46
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» показал, как нападающий и капитан команды Александр Овечкин настраивался на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:3 ОТ).

Россиянин собрал игроков в подтрибунном помещении и начал громко и протяжно кричать.

В игре с «Миннесотой» Овечкин сделал результативную передачу. Форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ с 51 (24+27) очком. Россиянин уступает лишь форвардам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду, у обоих по 53 очка.

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Иван Торопцев все материалы автора
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