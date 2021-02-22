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«Вашингтон» вспомнил про 700-й гол Овечкина

20:25
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Twitter «Вашингтона» выложил видео с голом капитана команды Александра Овечкина в ворота «Нью-Джерси» (2:3). Ровно год назад эта шайба стала 700-й в карьере россиянина.

Евгений Кузнецов получил шайбу за воротами «Дэвилз» и выполнил быструю передачу на капитана, который привычным броском в касание сделал счет 2:2 и забил 700-й гол в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин стал лишь восьмым игроком в истории лиги, кому покорился данный рубеж.

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