«Вашингтон» вспомнил про 700-й гол Овечкина

Twitter «Вашингтона» выложил видео с голом капитана команды Александра Овечкина в ворота «Нью-Джерси» (2:3). Ровно год назад эта шайба стала 700-й в карьере россиянина.

Евгений Кузнецов получил шайбу за воротами «Дэвилз» и выполнил быструю передачу на капитана, который привычным броском в касание сделал счет 2:2 и забил 700-й гол в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин стал лишь восьмым игроком в истории лиги, кому покорился данный рубеж.