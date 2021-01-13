«Вашингтон» вспомнил первый хет-трик Овечкина в НХЛ. Это было 15 лет назад

«Вашингтон» в Twitter вспомнил первый хет-трик форварда Александра Овечкина за столичный клуб.

«В этот день 2006 года Овечкин оформил первый из 27 хет-триков в регулярном чемпионате, забросив в овертайме «Анахайму», — говорится в сообщении.

#OTD in 2006, @ovi8 recorded the first of his currently 27 career regular season hat tricks in an overtime win at Anaheim. #ALLCAPS pic.twitter.com/SWUcSbmdtS — Washington Capitals (@Capitals) January 13, 2021

35-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне форвард провел 76 матчей, в которых набрал 72 (52+20) очка.