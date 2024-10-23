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Сегодня, 10:34

«Вашингтон» впервые с 2000 года забросил две шайбы в меньшинстве за один период

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вашингтон» забросил две шайбы в меньшинстве в первом периоде матча против «Филадельфии» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

У «Кэпиталз» отличились Ник Дауд и Эндрю Манджапане. Как сообщает пресс-служба лиги, «Вашингтон» забросил две шайбы в меньшинстве за один период впервые за 20 лет. В последний раз подобное случалось 23 марта 2000 года в матче против «Рейнджерс» (4:1).

«Вашингтон» (8 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (3) замыкает таблицу «Востока».

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 6 5 1 11
2 Нью-Джерси 9 5 4 11
3 Вашингтон 5 4 1 8
4 Питтсбург 8 3 5 7
5 Каролина 5 3 2 6
6 Коламбус 6 3 3 6
7 Айлендерс 6 2 4 6
8 Филадельфия 6 1 5 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 8 4 4 9
2 Тампа-Бэй 6 4 2 8
3 Оттава 6 4 2 8
4 Торонто 7 4 3 8
5 Бостон 7 3 4 7
6 Баффало 8 3 5 7
7 Детройт 6 3 3 6
8 Монреаль 7 2 5 5
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 6 6 0 12
2 Миннесота 6 4 2 10
3 Даллас 7 5 2 10
4 Юта 7 4 3 9
5 Сент-Луис 7 4 3 8
6 Колорадо 7 3 4 6
7 Чикаго 7 2 5 5
8 Нэшвилл 6 1 5 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 6 5 1 11
2 Вегас 7 4 3 9
3 Ванкувер 6 3 3 8
4 Лос-Анджелес 7 3 4 8
5 Сиэтл 7 4 3 8
6 Анахайм 6 3 3 7
7 Эдмонтон 7 2 5 5
8 Сан-Хосе 7 0 7 2
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28.10
23.10 01:00
Филадельфия – Вашингтон
 1 : 4
23.10 01:30
Флорида – Миннесота
 1 : 5
23.10 01:45
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 5 : 8
23.10 02:00
Баффало – Даллас
 4 : 2
23.10 02:15
Монреаль – Рейнджерс
2 : 7
23.10 02:30
Коламбус – Торонто
 6 : 2
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Айлендерс – Детройт
 0 : 1
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Сент-Луис – Виннипег
 2 : 3
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Чикаго – Ванкувер
 3 : 6
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Сиэтл – Колорадо
 2 : 3
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Нэшвилл – Бостон
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Калгари – Питтсбург
 4 : 3 Б
23.10 04:00
Эдмонтон – Каролина
 2 : 3 ОТ
23.10 04:15
Юта – Оттава
 0 : 4
23.10 04:45
Анахайм – Сан-Хосе
 3 : 1
23.10 06:00
Вегас – Лос-Анджелес
 6 : 1
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