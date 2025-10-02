Хоккей
Сегодня, 03:47

«Вашингтон» включил Овечкина в заявку на предсезонный матч против «Бостона»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» опубликовал заявку на предсезонный матч НХЛ против «Бостона». Российский нападающий Александр Овечкин включен в список из 22 игроков.

40-летний россиянин впервые сыграет в этой предсезонке. 29 сентября Овечкин вернулся в основную группу игроков после травмы нижней части тела, из-за которой пропустил три предсезонных матча.

Матч «Вашингтон» — «Бостон» пройдет в пятницу, 3 октября, и начнется в 02:00 по московскому времени.

Александр Овечкин.Овечкин получит на 550 тысяч долларов больше прописанной в контракте зарплаты за сезон-2024/25
Люк Хьюз подписал 7-летний контракт с «Нью-Джерси» на 63 миллиона долларов
