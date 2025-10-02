«Вашингтон» включил Овечкина в заявку на предсезонный матч против «Бостона»

«Вашингтон» опубликовал заявку на предсезонный матч НХЛ против «Бостона». Российский нападающий Александр Овечкин включен в список из 22 игроков.

40-летний россиянин впервые сыграет в этой предсезонке. 29 сентября Овечкин вернулся в основную группу игроков после травмы нижней части тела, из-за которой пропустил три предсезонных матча.

Матч «Вашингтон» — «Бостон» пройдет в пятницу, 3 октября, и начнется в 02:00 по московскому времени.