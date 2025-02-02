«Вашингтон» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на своем льду уступил «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4 ОТ.

У гостей дубль оформил Джош Моррисси, еще по голу забили Коул Перфетти, Дилан Сэмберг и Алекс Иафалло.

За «Кэпиталз» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа, Тейлор Рэддиш, Том Уилсон и Александр Овечкин

«Виннипег» набрал 77 очков и лидирует в Западной конференции, «Вашингтон» с 75 баллами расположился на 1-й строчке «Востока».