«Вашингтон» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл «Вашингтон» — 5:4 ОТ.

За «Джетс» дубль оформил Джош Моррисси, еще по шайбе забросили Коул Перфетти, Дилан Сэмберг и Алекс Иафалло. Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отдал 2 результативные передачи. У «Кэпиталз» отличились Пьер-Люк Дюбуа, Тейлор Рэддиш и Том Уилсон, Александр Овечкин.