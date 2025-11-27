«Вашингтон» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев голы забили Александр Овечкин, Джон Карлсон, Джейкоб Чикран и Коннор Макмайкл, у гостей — Габриэль Виларди (дважды) и Марк Шайфли.

«Кэпиталз» в 24 матчах набрали 28 очков и занимают пятое место в таблице Восточной конференции. «Джетс» с 24 очками после 22 игр расположились на 12-м месте в Западной конференции.

В следующем матче «Вашингтон» 29 ноября примет «Торонто», «Виннипег» в тот же день сыграет на выезде с «Каролиной».

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