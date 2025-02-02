«Вашингтон» и «Виннипег» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 2 февраля. Начало матча на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне (США) — в 3.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Виннипег»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

За ключевыми событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Виннипег» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций НХЛ. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В сезоне НХЛ-2024/25 «Вашингтон» провел 51 матч, набрал 74 очка и занимает первое место в Восточной конференции. «Виннипег» с 75 очками после 53 игр лидирует в регулярном чемпионате. В предыдущей игре в пятницу «Кэпиталз» уступили «Оттаве» на выезде (4:5 ОТ), а «Джетс» — выиграли у «Бостона» в гостях (6:2).

Российский форвард «Кэпс» Александр Овечкин в этом сезоне провел 35 игр и набрал 37 (23+14) очков. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ ему осталось забить 18 голов — 876 за карьеру в лигу против 894.