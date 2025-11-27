«Вашингтон» и «Виннипег» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в четверг, 27 ноября. Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан Арены» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Виннипег»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Виннипег

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вашингтон» провел 23 матча и набрал 26 очков, предыдущим соперником «Кэпиталз» был «Коламбус» (5:1). У «Виннипега» 21 матч и 24 очка, в понедельник «Джетс» уступили «Миннесоте» (0:3).

Перед стартовым вбрасыванием «Кэпиталз» проведут специальную церемонию в честь капитана Александра Овечкина и отметят его 900-й гол и 1500-й матч в НХЛ. Ранее россиянин стал восьмым хоккеистом в истории НХЛ, который добрался до такого числа игр в одной команде.