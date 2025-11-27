Овечкин забил 11-й гол в этом сезоне НХЛ

«Вашингтон» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

На 6-й минуте второго периода российский нападающий Александр Овечкин сделал счет 3:2. Для него это 11-я заброшенная шайба в этом сезоне.

Всего за карьеру 40-летний россиянин забил 908 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он является рекордсменом по этому показателю.