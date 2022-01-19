«Вашингтон» обыграл «Виннипег». Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по одному очку

«Вашингтон» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Том Уилсон.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой, как и защитник Дмитрий Орлов. На счету Евгения Кузнецова одна голевая передача.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Виннипег» — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Коннор — 21 (бол., Копп, Шайфли), 1:02 — 0:1. Перфетти — 1 (Дюбуа, Коннор), 2:20 — 0:2. Овечкин — 27 (Хэтэуэй), 16:58 — 1:2. Орлов — 5 (Макмайкл, Эллер), 24:26 — 2:2. Протас — 3 (Шульц, Уилсон), 44:15 — 3:2. Дюбуа — 16 (Лаури, Шайфли), 58:55 — 3:3. Уилсон — 12 (Кузнецов, Орлов), 60:26 — 4:3.

Вратари: Ванечек — Хеллибак (58:32 — 58:55).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (11+10+8+2) — 33 (10+11+12+0).

Наши: Кузнецов (22.13/3/+1), Овечкин (21.02/4/0), Орлов (20.57/3/+1) — -.

19 января. Вашингтон. Capital One Arena.