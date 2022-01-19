«Вашингтон» обыграл «Виннипег». Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по одному очку
«Вашингтон» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Том Уилсон.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой, как и защитник Дмитрий Орлов. На счету Евгения Кузнецова одна голевая передача.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Виннипег» — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Коннор — 21 (бол., Копп, Шайфли), 1:02 — 0:1. Перфетти — 1 (Дюбуа, Коннор), 2:20 — 0:2. Овечкин — 27 (Хэтэуэй), 16:58 — 1:2. Орлов — 5 (Макмайкл, Эллер), 24:26 — 2:2. Протас — 3 (Шульц, Уилсон), 44:15 — 3:2. Дюбуа — 16 (Лаури, Шайфли), 58:55 — 3:3. Уилсон — 12 (Кузнецов, Орлов), 60:26 — 4:3.
Вратари: Ванечек — Хеллибак (58:32 — 58:55).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 31 (11+10+8+2) — 33 (10+11+12+0).
Наши: Кузнецов (22.13/3/+1), Овечкин (21.02/4/0), Орлов (20.57/3/+1) — -.
19 января. Вашингтон. Capital One Arena.
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|18
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|17
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|48
|2
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|20
|19
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|19
|22
|45
|4
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|44
|5
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|17
|40
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|35
|18
|17
|38
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|38
|17
|21
|37
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|11
|27
|26
|19.01
|03:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|3 : 4 Б
|19.01
|03:00
|
Айлендерс – Коламбус
|- : -
|19.01
|03:00
|
Бостон – Каролина
|1 : 7
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Виннипег
|4 : 3 ОТ
|19.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|1 : 3
|19.01
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|- : -
|19.01
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|1 : 3
|19.01
|04:30
|
Даллас – Монреаль
|- : -
|19.01
|05:00
|
Калгари – Флорида
|- : -
|19.01
|05:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|- : -
|19.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
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|2.08