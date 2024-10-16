«Вашингтон» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Кэпиталз» одержали первую победу в сезоне-2024/25, команда занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 2 очками в 2 матчах.

«Вегас» идет на четвертой строчке «Запада» с 6 очками в 4 играх.