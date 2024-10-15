«Вашингтон» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 16 октября. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.
Официальных трансляций матчей НХЛ в прямом эфире в России нет. Следить за североамериканским хоккеем можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».
Основные события игры «Вашингтон» — «Вегас» доступны в матч-центре на нашем сайте.
«Вашигтон» стартовал в регулярном чемпионате с поражения от «Нью-Джерси» (3:5). «Вегас» на старте сезона НХЛ обыграл «Колорадо» (8:4), «Сент-Луис» (4:3) и «Анахайм» (3:1).
В сезоне-2023/24 обе команды вылетели в первом раунде плей-офф: «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» (0-4 в серии), а «Вегас» — «Далласу» (3-4).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|5
|4
|1
|8
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|3
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|2
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|3
|Флорида
|4
|2
|2
|4
|4
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|5
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|6
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Юта
|4
|3
|1
|6
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|3
|1
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|6
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
|15.10
|02:00
|
Рейнджерс – Детройт
|4 : 1
|15.10
|02:30
|
Монреаль – Питтсбург
|3 : 6
|15.10
|04:00
|
Колорадо – Айлендерс
|2 : 6