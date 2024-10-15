«Вашингтон» и «Вегас» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 16 октября. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в прямом эфире в России нет. Следить за североамериканским хоккеем можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Основные события игры «Вашингтон» — «Вегас» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Вашигтон» стартовал в регулярном чемпионате с поражения от «Нью-Джерси» (3:5). «Вегас» на старте сезона НХЛ обыграл «Колорадо» (8:4), «Сент-Луис» (4:3) и «Анахайм» (3:1).

В сезоне-2023/24 обе команды вылетели в первом раунде плей-офф: «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» (0-4 в серии), а «Вегас» — «Далласу» (3-4).