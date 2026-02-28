«Вашингтон» выиграл у «Вегаса», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Игра прошла на «Капитал Уан Арене».

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 17 минут 43 секунды, отметился тремя бросками и двумя силовыми приемами при показателе полезности «-1». В этом сезоне 40-летний россиянин набрал 48 (22+26) очков в 61 игре.

Форвард гостей Павел Дорофеев отметился голевой передачей. У 25-летнего россиянина теперь 47 (28+19) очков в 59 играх.

У хозяев дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, а также один гол забил Джейкоб Чикран. У «Голден Найтс» шайбы забросили Брэден Боумэн и Томаш Гертл.

«Вашингтон» набрал 69 очков в 61 матче и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Вегас» идет на 4-й строчке в Западной конференции — 70 очков в 59 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 февраля, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Вегас

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