«Вашингтон» победил «Вегас», Овечкин сделал 700-й результативный пас в НХЛ

«Вашингтон» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев забили Якуб Врана, Алексей Протас, Том Уилсон и Джейкоб Чикран. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи и достиг отметки в 700 голевых пасов за карьеру в НХЛ.

У гостей отличились Виктор Олофссон и Джек Айкел.

«Вашингтон» одержал первую победу в сезоне-2024/25 и поднялся на 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 2 очками в 2 матчах. «Вегас» идет третьим на «Западе» с 6 очками в 4 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Вегас» — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Голы: Врана — 1 (Манджапане), 6:02 — 1:0. Олофссон — 3 (бол., Гертл, Стоун), 17:49 — 1:1. Уилсон — 2 (бол., Строум, Овечкин), 23:06 — 2:1. Протас — 1 (Овечкин), 25:16 — 3:1. Чикран — 1 (Дауд, Карлсон), 26:13 — 4:1. Айкел — 2 (Стоун, Барбашев), 27:17 — 4:2.

Вратари: Томпсон — Хилл (57:26).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (7+12+3) — 26 (7+7+12).

Наши: Овечкин (16.54/6/+1) — Барбашев (14.46/2/0), Дорофеев (13.51/2/0).

16 октября. Вашингтон. Capital One Arena.