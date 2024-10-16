«Вашингтон» победил «Вегас», Овечкин сделал 700-й результативный пас в НХЛ
«Вашингтон» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
У хозяев забили Якуб Врана, Алексей Протас, Том Уилсон и Джейкоб Чикран. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи и достиг отметки в 700 голевых пасов за карьеру в НХЛ.
У гостей отличились Виктор Олофссон и Джек Айкел.
«Вашингтон» одержал первую победу в сезоне-2024/25 и поднялся на 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 2 очками в 2 матчах. «Вегас» идет третьим на «Западе» с 6 очками в 4 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Вегас» — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)
Голы: Врана — 1 (Манджапане), 6:02 — 1:0. Олофссон — 3 (бол., Гертл, Стоун), 17:49 — 1:1. Уилсон — 2 (бол., Строум, Овечкин), 23:06 — 2:1. Протас — 1 (Овечкин), 25:16 — 3:1. Чикран — 1 (Дауд, Карлсон), 26:13 — 4:1. Айкел — 2 (Стоун, Барбашев), 27:17 — 4:2.
Вратари: Томпсон — Хилл (57:26).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (7+12+3) — 26 (7+7+12).
Наши: Овечкин (16.54/6/+1) — Барбашев (14.46/2/0), Дорофеев (13.51/2/0).
16 октября. Вашингтон. Capital One Arena.
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|3
|3
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|16.10
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Вашингтон – Вегас
|4 : 2
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|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 1
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|02:00
|
Коламбус – Флорида
|3 : 4
|16.10
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|
Каролина – Нью-Джерси
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|16.10
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|
Сент-Луис – Миннесота
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Нэшвилл – Сиэтл
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|16.10
|03:00
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Даллас – Сан-Хосе
|- : -
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Калгари – Чикаго
|- : -
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|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
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