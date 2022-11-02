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«Вашингтон» в овертайме уступил «Вегасу», у Овечкина результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
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2 ноября. «Вашингтон» — «Вегас» (2:3 ОТ).
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Вегасу» со счетом 2:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Маркус Йоханссон и Тревор Ван Римсдайк, Александр Овечкин отметился результативной передачей. У «Голден Найтс» забили Джек Айкел, Уильям Каррьер и Ши Теодор.

После этого матча «Вашингтон» с 12 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Вегас» с 18 очками лидирует на Западе.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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