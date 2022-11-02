«Вашингтон» в овертайме уступил «Вегасу», у Овечкина результативный пас

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Вегасу» со счетом 2:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Маркус Йоханссон и Тревор Ван Римсдайк, Александр Овечкин отметился результативной передачей. У «Голден Найтс» забили Джек Айкел, Уильям Каррьер и Ши Теодор.

После этого матча «Вашингтон» с 12 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Вегас» с 18 очками лидирует на Западе.