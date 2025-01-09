«Вашингтон» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в овертайме одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла 9 января и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Кэпиталз».

«Вашингтон» с 58 очками в 41 матче лидирует в Восточной конференции. «Ванкувер» потерпел третье поражение подряд и занимает 8-ю строчку на «Западе» — 46 очков в 40 играх.