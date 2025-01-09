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Сегодня, 06:23

Дубль Дюбуа принес «Вашингтону» победу над «Ванкувером»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин (слева).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Кэнакс» потерпели третье поражение подряд.

Форвард «Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа оформил дубль. Единственный гол гостей на счету Конора Гарлэнда.

Российские игроки Иван Мирошниченко и Александр Овечкин результативными действиями не отметились.

«Вашингтон» с 58 очками в 41 матче лидирует в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 46 очков в 40 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Ванкувер» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дюбуа — 6 (Рой, Макмайкл), 19:27 — 1:0. Гарлэнд — 11 (бол., Шервуд, Хьюз), 39:23 — 1:1. Дюбуа — 7 (Протас), 64:19 — 2:1.

Вратари: Томпсон — Ланкинен.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 18 (6+5+2+5) — 31 (3+21+6+1).

Наши: Мирошниченко (8.05/0/0), Овечкин (17.55/3/0) — -.

9 января. Вашингтон. Capital One Arena.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 41 27 14 58
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 41 24 17 50
4 Коламбус 41 18 23 42
5 Питтсбург 42 17 25 42
6 Филадельфия 41 17 24 39
7 Рейнджерс 40 18 22 38
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 42 27 15 56
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 43 20 23 45
4 Тампа-Бэй 38 21 17 44
5 Оттава 39 19 20 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 41 26 15 56
3 Даллас 39 25 14 51
4 Колорадо 42 25 17 51
5 Сент-Луис 42 19 23 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 41 14 27 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 28 12 59
2 Эдмонтон 40 25 15 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 40 18 22 46
5 Калгари 40 19 21 45
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9.01 03:30
Вашингтон – Ванкувер
 2 : 1 ОТ
9.01 03:30
Чикаго – Колорадо
 3 : 1
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Юта – Флорида
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