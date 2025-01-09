Дубль Дюбуа принес «Вашингтону» победу над «Ванкувером»
«Вашингтон» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Кэнакс» потерпели третье поражение подряд.
Форвард «Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа оформил дубль. Единственный гол гостей на счету Конора Гарлэнда.
Российские игроки Иван Мирошниченко и Александр Овечкин результативными действиями не отметились.
«Вашингтон» с 58 очками в 41 матче лидирует в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 46 очков в 40 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Ванкувер» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Дюбуа — 6 (Рой, Макмайкл), 19:27 — 1:0. Гарлэнд — 11 (бол., Шервуд, Хьюз), 39:23 — 1:1. Дюбуа — 7 (Протас), 64:19 — 2:1.
Вратари: Томпсон — Ланкинен.
Штраф: 14 — 10.
Броски: 18 (6+5+2+5) — 31 (3+21+6+1).
Наши: Мирошниченко (8.05/0/0), Овечкин (17.55/3/0) — -.
9 января. Вашингтон. Capital One Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|41
|27
|14
|58
|2
|Нью-Джерси
|43
|25
|18
|53
|3
|Каролина
|41
|24
|17
|50
|4
|Коламбус
|41
|18
|23
|42
|5
|Питтсбург
|42
|17
|25
|42
|6
|Филадельфия
|41
|17
|24
|39
|7
|Рейнджерс
|40
|18
|22
|38
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|42
|27
|15
|56
|2
|Флорида
|41
|24
|17
|50
|3
|Бостон
|43
|20
|23
|45
|4
|Тампа-Бэй
|38
|21
|17
|44
|5
|Оттава
|39
|19
|20
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|41
|26
|15
|56
|3
|Даллас
|39
|25
|14
|51
|4
|Колорадо
|42
|25
|17
|51
|5
|Сент-Луис
|42
|19
|23
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|28
|12
|59
|2
|Эдмонтон
|40
|25
|15
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|40
|17
|23
|39
|7
|Сиэтл
|41
|17
|24
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
|9.01
|03:30
|
Вашингтон – Ванкувер
|2 : 1 ОТ
|9.01
|03:30
|
Чикаго – Колорадо
|3 : 1
|9.01
|06:00
|
Юта – Флорида
|- : -
|9.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -