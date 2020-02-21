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«Вашингтон» уступил «Монреалю», Овечкину остался один гол до 700-го

05:36
21 февраля. Вашингтон. «Вашингтон» — «Монреаль» — 3:4 ОТ. Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу. Фото twitter.com/Capitals
21 февраля. Вашингтон. «Вашингтон» — «Монреаль» — 3:4 ОТ. Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу. Фото twitter.com/Capitals
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«Вашингтон» в овертайме проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). «Канадиенс» прервали пятиматчевую серию поражений, а «Кэпиталз» потерпели третье поражение кряду.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом. Теперь на его счету 699 заброшенных шайб в североамериканской лиге. Евгений Кузнецов в этой встрече сделал голевую передачу.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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