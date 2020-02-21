«Вашингтон» уступил «Монреалю», Овечкину остался один гол до 700-го

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). «Канадиенс» прервали пятиматчевую серию поражений, а «Кэпиталз» потерпели третье поражение кряду.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом. Теперь на его счету 699 заброшенных шайб в североамериканской лиге. Евгений Кузнецов в этой встрече сделал голевую передачу.