«Вашингтон» уступил «Монреалю», Овечкину остался один гол до 700-го
05:36
«Вашингтон» в овертайме проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). «Канадиенс» прервали пятиматчевую серию поражений, а «Кэпиталз» потерпели третье поражение кряду.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом. Теперь на его счету 699 заброшенных шайб в североамериканской лиге. Евгений Кузнецов в этой встрече сделал голевую передачу.
Right off the draw it's @ovi8!!! pic.twitter.com/2jVdZRMOtA— Washington Capitals (@Capitals) February 21, 2020
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...