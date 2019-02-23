"Вашингтон" уступил "Баффало", несмотря на шайбу Овечкина

"Вашингтон" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл "Баффало" со счетом 2:5.

В составе "Клинков" третьим в карьере хет-триком отметился Сэм Райнхарт, еще по шайбе забросили Расмус Далин и Джейсон Поменвиль.

У "Вашингтона" забивали Александр Овечкин и Андре Бураковски.

Благодаря этой победе "Баффало" набрал 66 очков в 61 матче. "Клинки" располагаются на 10-м месте в Восточной конференции. "Вашингтон" остался на пятом месте с 75 баллами в 62 встречах.

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Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Вашингтон" - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Поминвилль - 14 (Скиннер, Айкел), 3:40 - 1:0. Райнхарт - 15 (Родригес), 12:51 - 2:0. Овечкин - 44 (Кузнецов), 22:28 - 2:1. Далин - 8 (бол., Айкел, Ристолайнен), 39:29 - 3:1. Бураковски - 8 (Дьос, Кемпны), 44:16 - 3:2. Райнхарт - 16 (Ханвик, Шири), 45:43 - 4:2. Райнхарт - 17 (п.в., Хаттон), 59:04 - 5:2.

Вратари: Хаттон - Холтби (57:25 - 58:03, 58:26 - 59:04).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 38 (13+13+12) - 33 (10+15+8).

Наши: - - Кузнецов (20.02/3/+2), Овечкин (22.20/8/+1), Орлов (21.32/2/-1).

23 февраля. Баффало. KeyBank Center.

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