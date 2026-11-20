«Вашингтон» устроит чествование Овечкина в честь рекорда по передачам

«Вашингтон» проведет специальную церемонию в честь Александра Овечкина, ставшего лучшим ассистентом в истории клуба, сообщает пресс-служба команды.

Мероприятие состоится 26 ноября перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Клуб вручит 41-летнему россиянину памятный подарок. Вместе с капитаном «Вашингтона» на лед выйдут его супруга Анастасия, сыновья Сергей и Илья, а также мать Татьяна.

Овечкин установил клубный рекорд 20 ноября в матче против «Баффало» (3:6). В третьем периоде россиянин ассистировал Буну Дженнеру и довел количество результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ до 763, обойдя Никласа Бэкстрема (762).

Швед удерживал рекорд с марта 2015 года. За годы совместных выступлений Овечкин 107 раз ассистировал Бэкстрему.

Теперь россиянин является рекордсменом «Вашингтона» по количеству матчей (1593), голов (930), передач (763) и очков (1693). Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, возглавившим клубные списки по всем четырем показателям.