«Вашингтон» устроит чествование Овечкина в честь рекорда по передачам
«Вашингтон» проведет специальную церемонию в честь Александра Овечкина, ставшего лучшим ассистентом в истории клуба, сообщает пресс-служба команды.
Мероприятие состоится 26 ноября перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Клуб вручит 41-летнему россиянину памятный подарок. Вместе с капитаном «Вашингтона» на лед выйдут его супруга Анастасия, сыновья Сергей и Илья, а также мать Татьяна.
Овечкин установил клубный рекорд 20 ноября в матче против «Баффало» (3:6). В третьем периоде россиянин ассистировал Буну Дженнеру и довел количество результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ до 763, обойдя Никласа Бэкстрема (762).
Швед удерживал рекорд с марта 2015 года. За годы совместных выступлений Овечкин 107 раз ассистировал Бэкстрему.
Теперь россиянин является рекордсменом «Вашингтона» по количеству матчей (1593), голов (930), передач (763) и очков (1693). Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, возглавившим клубные списки по всем четырем показателям.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|22
|16
|6
|35
|2
|Нью-Джерси
|22
|15
|7
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|21
|10
|11
|25
|5
|Филадельфия
|25
|8
|17
|22
|6
|Вашингтон
|20
|10
|10
|20
|7
|Коламбус
|20
|8
|12
|16
|8
|Питтсбург
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|22
|15
|7
|32
|2
|Монреаль
|23
|14
|9
|32
|3
|Оттава
|23
|14
|9
|31
|4
|Бостон
|22
|14
|8
|29
|5
|Флорида
|23
|12
|11
|27
|6
|Баффало
|22
|9
|13
|22
|7
|Детройт
|22
|8
|14
|19
|8
|Торонто
|24
|8
|16
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|24
|17
|7
|38
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|30
|3
|Колорадо
|23
|13
|10
|29
|4
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|27
|5
|Юта
|23
|11
|12
|25
|6
|Виннипег
|23
|11
|12
|25
|7
|Сент-Луис
|22
|11
|11
|24
|8
|Чикаго
|22
|6
|16
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|24
|17
|7
|37
|2
|Вегас
|24
|13
|11
|31
|3
|Анахайм
|23
|11
|12
|23
|4
|Сан-Хосе
|24
|10
|14
|22
|5
|Сиэтл
|19
|10
|9
|21
|6
|Калгари
|23
|10
|13
|21
|7
|Лос-Анджелес
|20
|7
|13
|16
|8
|Ванкувер
|24
|5
|19
|11
|20.11
|03:00
|Торонто – Лос-Анджелес
|3 : 4 Б
|20.11
|03:00
|Виннипег – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
|Питтсбург – Сент-Луис
|2 : 5
|20.11
|03:00
|Оттава – Филадельфия
|5 : 6 ОТ
|20.11
|03:00
|Вашингтон – Баффало
|3 : 6
|20.11
|03:00
|Каролина – Монреаль
|1 : 2 ОТ
|20.11
|03:30
|Тампа-Бэй – Эдмонтон
|3 : 1
|20.11
|04:00
|Чикаго – Коламбус
|2 : 4
|20.11
|04:00
|Калгари – Миннесота
|1 : 4
|20.11
|05:00
|Колорадо – Анахайм
|4 : 0
|20.11
|05:40
|Сиэтл – Ванкувер
|5 : 1
|20.11
|06:00
|Вегас – Даллас
|3 : 4 Б