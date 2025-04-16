В Вашингтоне учредили День Овечкина

Глава администрации Вашингтона Мюриэл Боузер подписала указ, которым объявила 11 апреля днем имени форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, заявление опубликовано в аккаунте мэрии.

«Сегодня все жители столицы: и болельщики «Кэпиталз», и поклонники «Великой восьмерки» — объединяются, чтобы чествовать выдающееся достижение Ови и выразить ему благодарность за его многолетний вклад в команду», — говорится в документе.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги 6 апреля в матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894). 14 апреля 39-летний россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом» (1:4) и обновил собственный снайперский рекорд, теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.

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