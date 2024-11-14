«Вашингтон» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Всего у него в этом сезоне 19 (10+9) очков.