«Вашингтон» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» переиграл «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Голы забили Алексей Протас, Джейкоб Чикран (дубль) и Джон Карлсон. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

«Вашингтон» победил после трех поражений подряд. Он занимает второе место в таблице Восточной конференции с 42 очками после 34 встреч. «Торонто» (35 очков после 33 игр) располагается на 14-м месте.

В следующем матче «Вашингтон» 20 декабря примет «Детройт», «Торонто» на следующий день сыграет на выезде с «Нэшвиллом».

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