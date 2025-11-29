«Вашингтон» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Встреча прошла на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне.

У хозяев шайбы забросили Коннор Макмайкл, Энтони Бовилье, Джейкоб Чикран и Том Уилсон. Александр Овечкин отметился результативной передачей.

У гостей по голу на счету Моргана Райлли и Мэттью Найза.

«Кэпиталз» набрали 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Мэйпл Лифс» с 23 очками — на 15-й строчке «Востока».