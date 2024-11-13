«Вашингтон» и Торонто» встретятся в НХЛ 14 ноября

«Вашингтон» и «Торонто» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 14 ноября. Игра пройдет в столице США на «Кэпитал Уан-арене» и начнется в 3.30 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире матчи североамериканской лиги появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Следите за ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Торонто» в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Кэпиталз» сыграли 14 матчей и набрали 20 очков, в последнем из них команда Александра Овечкина победила «Сент-Луис» (8:1), а российский форвард оформил дубль. У «Мейпл Ливз» — 17 матчей и 20 очков, в предыдущей игре сине-белые уступили «Оттаве» (0:3).