«Вашингтон» победил «Торонто», Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал голевую передачу. Теперь у 40-летнего россиянина 23 (11+12) очка в 25 играх этого сезона.

Заброшенными шайбами у «Кэпс» отметились Коннор Макмайкл, Энтони Бовилье, Джейкоб Чикран и Том Уилсон. У «Мэйпл Лифс» забили Морган Райлли и Мэттью Найз.

«Вашингтон» набрал 30 очков в 25 матчах и поднялся на 4-е место в Восточной конференци. «Торонто» идет на 15-й строчке — 23 очка в 24 играх.