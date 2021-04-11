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«Вашингтон», «Торонто» и «Колорадо» претендуют на капитана «Коламбуса» Фолиньо

23:17
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Сразу несколько клубов НХЛ хотят получить права на капитана «Коламбуса» Ника Фолиньо. Основными претендентами на 33-летнего хоккеиста являются «Вашингтон», «Колорадо» и «Торонто», пишет в Twitter журналист Франк Серавалли.

Все они готовы отдать за нападающего выбор в первом раунде драфта.

Генеральный менеджер «Блю Джэкетс» Ярмо Кекяляйнен подчеркнул, что из уважения к Фолиньо его обменяют только в случае согласия самого хоккеиста.

В нынешнем сезоне Фолиньо набрал 16 (7+9) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.

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