Овечкин сделал 12-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

На 14-й минуте третьего периода шайбу забросил Антони Бовилье. Ассистировали ему Александр Овечкин и Дилан Строум.

Для 40-летнего россиянина это 12-я голевая передача в этом сезоне. Теперь у него 23 (11+12) очка в 25 играх.