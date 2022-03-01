«Вашингтон» уступил «Торонто», у Овечкина результативная передача и «-4»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Торонто» со счетом 3:5.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Том Уилсон, еще одну шайбу забросил Конор Шири, Александр Овечкин отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «-4». У «Мэйпл Ливз» отличились Майкл Бантинг, Вильям Нюландер, Джастин Холл, Расмус Сандин и Пьер Энгвалл с передачи Ильи Михеева.

Перед началом второго периода при счете 1:3 вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов был заменен на Витека Ванечека. При этом Самсонов пропустил два гола на 19-й и 20-й минутах, отразив 7 бросков из 10.

После этого матча «Вашингтон» с 65 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Торонто» с 74 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Торонто» — 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Голы: Бантинг — 19 (Марнер, Сандин), 2:35 — 0:1. Шири — 12 (Бэкстрем, Карлсон), 16:23 — 1:1. Нюландер — 22 (Таварес, Керфут), 18:49 — 1:2. Холл — 2 (Марнер, Райлли), 19:58 — 1:3. Уилсон — 16 (бол., Овечкин, Карлсон), 30:11 — 2:3. Уилсон — 17 (мен., Фехервари, Карлсон), 41:44 — 3:3. Сандин — 3 (Холл, Таварес), 56:37 — 3:4. Энгвалль — 9 (Михеев), 58:59 — 3:5.

Вратари: Самсонов (Ванечек, 20:00, 58:45) — Мразек.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (12+11+10) — 28 (10+9+9).

Наши: Кузнецов (20.40/1/-4), Овечкин (20.16/4/-4), Орлов (18.32/2/0) — Любушкин (14.21/0/+1), Михеев (15.27/6/+1).

1 марта. Вашингтон. Capital One Arena.