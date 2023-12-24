«Вашингтон» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Вашингтон» со счетом 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Тампа» и «Вашингтон» набрали по 39 очков и расположились на восьмой и седьмой строчке Восточной конференции.