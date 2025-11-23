Хоккей
Сегодня, 07:00

«Вашингтон» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Ярошенко

«Тампа» на выезде обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Лайтнинг» с 26 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Кэпиталз» с 24 очками — на 12-й строчке «Востока».

НХЛ, расписание и результаты 22 и 23 ноября: «Тампа» обыграла «Вашингтон», «Сиэтл» победил «Питтсбург» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 21 14 7 30
2 Нью-Джерси 21 13 8 27
3 Айлендерс 22 12 10 26
4 Филадельфия 20 11 9 25
5 Питтсбург 21 10 11 25
6 Коламбус 22 11 11 25
7 Вашингтон 22 11 11 24
8 Рейнджерс 22 10 12 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 22 13 9 27
2 Тампа-Бэй 21 12 9 26
3 Оттава 21 11 10 26
4 Бостон 23 13 10 26
5 Монреаль 21 11 10 25
6 Флорида 21 11 10 23
7 Торонто 22 9 13 21
8 Баффало 21 8 13 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 21 15 6 35
2 Даллас 21 13 8 29
3 Миннесота 22 11 11 26
4 Виннипег 20 12 8 24
5 Чикаго 21 10 11 24
6 Юта 21 10 11 23
7 Сент-Луис 22 7 15 20
8 Нэшвилл 21 6 15 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 21 13 8 27
2 Сиэтл 21 11 10 27
3 Вегас 20 10 10 26
4 Лос-Анджелес 22 10 12 26
5 Эдмонтон 24 10 14 25
6 Сан-Хосе 22 10 12 23
7 Ванкувер 22 9 13 20
8 Калгари 22 6 16 15
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
23.11 03:00 Филадельфия – Нью-Джерси 6 : 3
23.11 03:00 Флорида – Эдмонтон 3 : 6
23.11 03:00 Сан-Хосе – Оттава 2 : 3
23.11 03:00 Монреаль – Торонто 5 : 2
23.11 03:00 Вашингтон – Тампа-Бэй 3 : 5
23.11 03:00 Питтсбург – Сиэтл 2 : 3 ОТ
23.11 04:00 Нэшвилл – Колорадо 0 : 3
23.11 05:00 Юта – Рейнджерс - : -
23.11 06:00 Калгари – Даллас - : -
23.11 06:00 Анахайм – Вегас - : -
23.11 21:00 Баффало – Каролина - : -
Все результаты / календарь

