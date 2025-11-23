«Вашингтон» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» на выезде обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Лайтнинг» с 26 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Кэпиталз» с 24 очками — на 12-й строчке «Востока».