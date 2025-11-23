«Тампа» переиграла «Вашингтон», Кучеров набрал 3 очка, у Овечкина «-2»

«Тампа» победила «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За «Тампу» забили Брэндон Хагель (дважды), Оливер Бьоркстранд, Энтони Чирелли и российский нападающий Никита Кучеров. Также на счету 32-летнего россиянина две результативные передачи. Во втором периоде форвард получил повреждение и не доиграл матч.

В сезоне-2025/26 Кучеров в 19 матчах набрал 22 (10+12) очка.

У «Вашингтона» забили Джастин Сурдиф, Джейкоб Чикран и Итен Фрэнк. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями, он провел на льду 23 минуты 4 секунды и завершил игру с коэффициентом полезности «-2».

В сезоне-2025/26 у Овечкина 20 (10+10) очков в 22 матчах.

«Вашингтон» прервал серию из трех побед подряд. Он занимает 12-е место в Восточной конференции (24 очка после 22 игр). «Тампа» (26 очков после 21 матча) расположилась на 4-м месте.