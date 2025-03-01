«Вашингтон» сыграет с «Тампой» в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 1 марта. Матч состоится в спортивном комплексе «Кэпитал Уан арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями встречи «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кэпиталз» набрали 84 очка в 59 играх и занимают первое место в Восточной конференции. «Лайтнинг» располагается на четвертой строчке на Востоке (у команды — 72 очка в 58 встречах).

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