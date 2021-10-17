«Тампа» в овертайме победила «Вашингтон», Овечкин и Сергачев забросили по шайбе

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Вашингтон» со счетом 2:1.

В составе «Кэпиталз» отличился Александр Овечкин, у «Лайтнинг» забили Михаил Сергачев и Стивен Стэмкос, который забросил в овертайме. При этом на 40-й минуте судьи отменили гол Овечкина после видеопросмотра.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска.

«Тампа» после трех матчей набрала 4 очка, у «Вашингтона» 3 очка в двух играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Овечкин — 3 (ван Римсдайк, Уилсон), 38:51 — 1:0. Сергачев — 1 (Стэмкос, Чернак), 44:23 — 1:1. Стэмкос — 3 (Белльмар), 64:45 — 1:2.

Вратари: Ванечек — Василевский.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 33 (10+8+12+3) — 24 (4+10+8+2).

Наши: Кузнецов (21.44/3/-1), Овечкин (23.43/8/0), Орлов (23.02/1/-1) — Кучеров (17.26/1/0), Сергачев (27.17/2/+1).

17 октября. Вашингтон. Capital One Arena.