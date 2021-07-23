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«Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» в первом домашнем матче, «Питтсбург» — с «Чикаго»

02:20
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте опубликовала календарь на сезон-2021/22. После этого пресс-служба лиги выложила в Twitter расписание первых домашних матчей каждой команды в регулярном чемпионате, который стартует 12 октября.

Анонс календаря НХЛ на&nbsp;ESPN.НХЛ опубликовала календарь сезона-2021/22: откроют чемпионат «Тампа» и «Питтсбург»

«Вашингтон», за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, впервые в новом сезоне примет на своем льду «Рейнджерс» Артемия Панарина, Павла Бучневича, Александра Георгиева и Игоря Шестеркина. Матч состоится 13 октября.

«Питтсбург» Евгения Малкина в своем первом домашнем матче сыграет против «Чикаго». Игра запланирована на 16 октября.

Всего в новом сезоне будет 1312 матчей, по 82 на каждую команду.

Каждая команда сыграет три или четыре игры против семи других команд своего дивизиона, три игры против восьми команд из другого дивизиона своей конференции и две игры против 16 команд из другой конференции.

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Евгений Козинов все материалы автора

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