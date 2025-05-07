«Вашингтон» стал худшей командой в XXI веке по числу бросков в домашнем матче плей-офф с овертаймом

«Вашингтон» нанес 14 бросков в створ ворот «Каролины» в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли (1:2 ОТ).

Таким образом, «Кэпиталз» стали второй командой в истории лиги по наименьшему числу бросков в основное время домашнего матча плей-офф, который перешел в овертайм, также это худший результат в XXI веке.

Лидером по этому показателю является «Чикаго», который в 1978 году нанес лишь 12 бросков по воротам «Бостона».