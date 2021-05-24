«Вашингтон» снова подводит своих фанатов». Реакция болельщиков на вылет «Кэпиталз» из Кубка Стэнли

Сегодня, 24 мая, «Вашингтон» проиграл серию «Бостону» (4-1) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

Болельщики клуба в Twitter выразили свои эмоции по этому поводу:

«Не очевидно, что вы могли добиться большего. Очевидно, команде нужно было работать лучше».

«Овечкин говорит одно и то же каждый год. Кроме 2018-го, конечно».

«То, что Овечкин говорит хорошо о команде, заставляет задуматься о том, насколько он верит в нынешний состав».

«Да, это не идеально. 1 кубок за 81 год — не так уж и много».

«Этот парень Ови только раз за всю свою карьеру прошел во второй раунд плей-офф. Подумайте об этом. Очень переоцененный игрок».

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«Бостон» одержал победу в серии со счетом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем серии «Питтсбург» — «Айлендерс» (счет в серии 2-2).