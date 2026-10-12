«Вашингтон» — «Сиэтл»: видеообзор матча
«Вашингтон» дома потерпел поражение от «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.
Игра проходила на Capital One Arena в Вашингтоне 12 октября.
Первый гол в сезоне забил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. На его счету теперь 2 (1+1) очка в пяти играх. Еще по голу хозяев в активе Джордана Кайру и Буна Дженнера.
У «Сиэтла» забили Каапо Какко, Джордан Эберле, Фредерик Годро, Джаред Маккэн и Райан Винтертон
С 6 очками «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции после 5 матчей. «Сиэтл» (8 очков в 6 играх) поднялся на четвертую строчку на «Западе».
В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет против «Каролины», а «Сиэтл» — в гостях с «Филадельфией». Обе встречи пройдут 14 октября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|8
|6
|2
|13
|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|12
|3
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|4
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|5
|Айлендерс
|7
|3
|4
|7
|6
|Питтсбург
|7
|3
|4
|7
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|9
|0
|9
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|8
|6
|2
|12
|2
|Бостон
|7
|5
|2
|10
|3
|Тампа-Бэй
|7
|5
|2
|10
|4
|Флорида
|8
|4
|4
|10
|5
|Баффало
|8
|4
|4
|9
|6
|Торонто
|8
|3
|5
|8
|7
|Монреаль
|7
|3
|4
|7
|8
|Детройт
|7
|2
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|8
|6
|2
|12
|2
|Миннесота
|8
|5
|3
|11
|3
|Виннипег
|7
|4
|3
|10
|4
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|5
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|6
|Даллас
|7
|3
|4
|7
|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|7
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Эдмонтон
|7
|5
|2
|11
|3
|Сиэтл
|8
|5
|3
|11
|4
|Анахайм
|6
|4
|2
|8
|5
|Сан-Хосе
|7
|4
|3
|8
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|5
|7
|Лос-Анджелес
|5
|0
|5
|2
|8
|Калгари
|6
|1
|5
|2
Результаты / календарь
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
|16.10
|02:00
|Флорида – Ванкувер
|3 : 2 ОТ
|16.10
|02:00
|Торонто – Баффало
|4 : 5 ОТ
|16.10
|02:00
|Нью-Джерси – Рейнджерс
|7 : 1
|16.10
|02:00
|Оттава – Айлендерс
|2 : 1 Б
|16.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Сиэтл
|4 : 3 ОТ
|16.10
|02:30
|Детройт – Филадельфия
|2 : 1
|16.10
|03:00
|Чикаго – Виннипег
|4 : 3 ОТ
|16.10
|03:00
|Нэшвилл – Сан-Хосе
|2 : 3 Б
|16.10
|03:00
|Миннесота – Сент-Луис
|5 : 4
|16.10
|04:00
|Эдмонтон – Юта
|2 : 4
|16.10
|05:00
|Вегас – Калгари
|- : -
Новости