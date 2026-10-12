«Вашингтон» — «Сиэтл»: видеообзор матча

«Вашингтон» дома потерпел поражение от «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

Игра проходила на Capital One Arena в Вашингтоне 12 октября.

Первый гол в сезоне забил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. На его счету теперь 2 (1+1) очка в пяти играх. Еще по голу хозяев в активе Джордана Кайру и Буна Дженнера.

У «Сиэтла» забили Каапо Какко, Джордан Эберле, Фредерик Годро, Джаред Маккэн и Райан Винтертон

С 6 очками «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции после 5 матчей. «Сиэтл» (8 очков в 6 играх) поднялся на четвертую строчку на «Западе».

В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет против «Каролины», а «Сиэтл» — в гостях с «Филадельфией». Обе встречи пройдут 14 октября.

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