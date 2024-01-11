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Сегодня, 19:00

«Вашингтон» — «Сиэтл»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ

«Вашингтон» сыграет с «Сиэтлом» в регулярном чемпионате НХЛ 12 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на своем льду примет «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 12 января. Игра пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Вашингтон» — «Сиэтл» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Кэпиталз» заработали 44 очка и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Кракен» с 43 баллами располагается на 9-й строчке в Западной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сиэтл Кракен
0
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Неделя

Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 26 13 54
2 Каролина 40 22 18 49
3 Филадельфия 41 21 20 48
4 Айлендерс 40 18 22 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 38 19 19 44
7 Питтсбург 39 20 19 44
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 24 16 56
2 Флорида 40 26 14 54
3 Торонто 38 21 17 49
4 Тампа-Бэй 42 20 22 45
5 Детройт 40 20 20 44
6 Монреаль 40 17 23 40
7 Баффало 41 17 24 38
8 Оттава 36 14 22 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 58
2 Колорадо 42 27 15 57
3 Даллас 40 24 16 53
4 Нэшвилл 41 22 19 45
5 Аризона 39 20 19 42
6 Сент-Луис 39 20 19 41
7 Миннесота 40 17 23 38
8 Чикаго 41 12 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 41 27 14 57
2 Вегас 41 23 18 51
3 Лос-Анджелес 37 20 17 47
4 Эдмонтон 37 21 16 43
5 Сиэтл 40 17 23 43
6 Калгари 41 18 23 41
7 Анахайм 40 14 26 29
8 Сан-Хосе 41 9 32 21
Результаты / календарь
31.12
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15.01
16.01
11.01 03:00
Филадельфия – Монреаль
 3 : 2 Б
11.01 03:30
Даллас – Миннесота
 7 : 2
11.01 06:00
Колорадо – Вегас
 3 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 67
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 42 67
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 39 57
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 37 31
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 40 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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