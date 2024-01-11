«Вашингтон» на своем льду примет «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 12 января. Игра пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Вашингтон» — «Сиэтл» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Кэпиталз» заработали 44 очка и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Кракен» с 43 баллами располагается на 9-й строчке в Западной конференции.

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