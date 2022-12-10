«Вашингтон» переиграл «Сиэтл». Овечкин набрал 2 очка

«Вашингтон» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Кракен» потерпели третье поражение подряд.

Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал голевую передачу и забросил одну шайбу. Его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов и Александр Алексеев сделали по голевой передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сиэтл» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Ларссон — 3 (Гики, Кулман), 17:51 — 0:1. Манта — 7 (Ирвин, Алексеев), 25:20 — 1:1. Юханссон — 6 (бол., Милано, Овечкин), 33:15 — 2:1. Эллер — 5 (п.в., Манта), 58:54 — 3:1. Овечкин — 16 (п.в., Кузнецов, Карлсон), 59:56 — 4:1.

Вратари: Линдгрен — Грубауэр (58:29 — 58:54, 59:05 — 59:56).

Штраф: 4 — 9.

Броски: 38 (12+15+11) — 26 (6+6+14).

Наши: Алексеев (7.42/0/+1), Кузнецов (17.59/2/+1), Овечкин (23.50/9/+1) — -.

10 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.